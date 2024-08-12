В открытом доступе появились видеокадры от подразделения БПЛА "Ронины" из состава 56-й механизированной бригады.

Эксперты проанализировали поражение железнодорожных эшелонов российских захватчиков, следующих в районе временно оккупированного Токмака, и пришли к выводу, что для врага не является актуальной "альтернатива Крымскому мосту".

Как пишет Defence Express, в открытом доступе появились новые видеокадры от подразделения БПЛА "Ронины" из состава 56-й механизированной бригады. Кадры демонстрируют поражение различных целей российских оккупационных войск, среди которых - железнодорожный эшелон с тепловозом типа 2ТЭ116 (или 2ТЭ10), который следовал в районе временно оккупированного Токмака.

Говорится, что предыдущий подобный эпизод был обнародован в начале июля, когда подразделение "Ронины" также попало во вражеский железнодорожный эшелон с топливом, который в тот момент находился на территории Токмака. Эксперты говорят, что эти эшелоны - максимально необычная цель.

Видео дня

"Дело в том, что такой локомотив имеет полную массу в 276 тонн, и даже если там конструкцией не предусмотрена возможность установки полноценной бронезащиты, по типу бронепоезда, все равно это довольно сложная движущаяся цель, сама попытка по которой попасть уже выглядит очень дерзкой", - говорится в статье.

Наиболее уязвимым местом на тепловозе являются баки с топливом, но они размещены под днищем корпуса. Поэтому украинские дроноводы пытаются попадать по другим уязвимым сегментам, например, по кабине машиниста или по моторному отсеку. Как объясняют военные аналитики, повреждение этих "точек" тоже не даст возможность продолжить движение вперед.

"Отдельно привлекает внимание и то, что на финальном этапе полета картинка с дрона, готовящегося попасть по тепловозу, теряется. Это может быть связано как и с предельностью дальности полета, так и с возможной работой средств РЭБ, установленных на локомотиве", - считают специалисты.

Приведенные кадры также свидетельствуют о текущем состоянии железнодорожной логистики оккупационных войск армии РФ. В частности, аналитики Defence Express на обнародованных кадрах разглядели, что российские захватчики вызывающе проводят свои железнодорожные эшелоны в районе временно оккупированного Токмака, а это - примерно 30 километров от линии фронта.

Сам факт прохождения вражеских эшелонов через Токмак демонстрирует, что оккупанты в настоящее время полноценно используют существующий железнодорожный "коридор" из Донбасса на Крым, который проходит из Донецка через Волноваху на Пологи в Запорожской области, и далее - через Токмак - на Мелитополь и Крым.

"Это в свою очередь означает, что российским захватчикам в настоящее время на самом деле не актуальна в стратегическом плане "альтернатива Крымскому мосту", поскольку их основные логистические коммуникации используются именно по замыслу врага. Поэтому широко освещаемая в наших СМИ связующая ветка оккупантов между Мариуполем и Таганрогом на самом деле не имеет того стратегического значения, которое ей обычно придают", - пишут аналитики.

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По мнению многих аналитиков, незаконно построенный Крымский мост обречен, но сейчас можно рассмотреть его пользу для ВСУ под другим углом - как площадку, на которую оккупанты перебрасывают дорогостоящую технику, которую потом уничтожают Силы обороны. По словам представителя Военно-морских сил ВСУ капитан 3-го ранга Дмитрия Плетенчука, если рассмотреть ситуацию по уничтожению моста с разных углов, то можно поспорить - нужен он сейчас или нет. В частности, периодически оккупанты завозят в Крым новейшие системы ПВО - С-400 "Триумф", С-500 "Прометей". По мнению спикера, зачем мешать российским оккупантам таким образом утилизировать свои ЗРК, извлекая их из других локаций.

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