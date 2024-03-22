По словам командующего Сухопутных войск, РФ пока имеет больший ресурс.

Российско-украинская война продолжается и оккупанты продолжают держать инициативу на фронте, сообщил в эфире телемарафона командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

"Продолжаются наступательные действия врага. Россия не может дать себе возможности потерять преимущество на поле боя. Ведь только замедление их действий даст нам возможность перехватить инициативу. Поэтому они используют все имеющиеся ресурсы, чтобы продолжать наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях", - рассказал Павлюк.

Он также добавил, что ситуация на фронте стабилизировалась, но каждая из сторон в настоящее время не может получить серьезных побед.

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"РФ имеет определенные тактические успехи на том или ином направлении. Но так же и мы проводим определенные наступательные действия, восстанавливаем позиции, захватываем их позиции, восстанавливаем свои. Пока продолжается позиционная война. Преимущества пока мы не можем получить, противник имеет больший ресурс. Но всему свое время", - пояснил Павлюк.

Кроме того, командующий Сухопутных войск прокомментировал регулярные обстрелы Сумщины Россией. Он сказал, что РФ продолжает террор местного населения, не преследуя военной цели.

"К сожалению, РФ продолжает террор местного населения. И это четко показывают удары по Сумщине, где в разы увеличились и артиллерийские и авиаудары. Несмотря на то, что никаких наступательных группировок противник на этом направлении не создает, удары наносятся по гражданскому населению, чтобы запугать людей. Обычный террор, иначе они не умеют. К сожалению, у нас нет преимущества в воздухе. Как только оно появится - мы сделаем все, чтобы российская авиация не могла подлететь к границам и наносить удары", - сказал Павлюк.

Ситуация на фронте остается сложной: важные новости

Ранее в ВСУ объяснили, почему РФ впервые за все время нанесла два массированных ракетных удара подряд. По словам Гуменюк, в этом заключается новая тактика Москвы.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки враг 74 раза штурмовал украинские позиции. Наибольшее давление происходит на Новопавловском направлении.

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