Зафиксировано 57 боевых столкновений, из них треть на Новопавловском направлении.

Сегодня горячее всего было на трех направлениях - Новопавловском, Авдеевском, Ореховском.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Отмечается, что в течение суток зафиксировано 57 боевых столкновений. В частности, на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, более 20 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено почти 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

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На Ореховском направлении враг 7 раз, при поддержке авиации, атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Лиманском направлении украинскими военными отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону ВСУ.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил три безуспешных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области.

На Бахмутском направлении нашими военными отбиты две атаки врага в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области.

Война в Украине: новости

Сегодня вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что за два последних месяца Украина получила лишь 10% от запланированной международной финансовой помощи и не получила запланированную в рамках "Рамштайн" военную помощь.

Комментируя длительную задержку с предоставлением Украине пакета военной помощи от США, она отметила, что американские партнеры призывают Украину к более сдержанной реакции на ситуацию с выделением пакета помощи от США, но ситуация уже "очень плохая", поскольку сегодня мир не может мобилизовать оружие, как и средства, и любые другие ресурсы. При этом, пользуясь этим, РФ пытается истощить даже те ресурсы, которые есть сейчас.

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