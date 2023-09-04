Погибших и раненых в результате удара нет.

Из-за очередной атаки российских оккупантов было разрушено фермерское хозяйство и испорчено 1,5 тысячи тонн зерна в Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Эта атака произошла на фоне переговоров президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на которых говорилось, в том числе, и о работе Черноморской зерновой инициативы.

Так, Лысак отметил, что сегодня, 4 сентября, враг направил свою артиллерию на Марганецкую громаду, что на Никопольщине. В результате атаки произошло разрушение двух частных домов и инфраструктурного объекта. Также оборвана линия электропередач.

Видео дня

"Имеем и уточненную информацию относительно утренней атаки БПЛА на область. Один из них попал по Межевской громаде Синельниковского района. Там же упали обломки сбитого "металлолома". Разрушено фермерское хозяйство. Испорчены 1500 тонн зерна", - заявил глава ОВА.

Кроме того, дрон-камикадзе ударил и по Никополю. Также агрессор с беспилотника сбросил на город боеприпас. В городе повреждения получил автомобиль.

В то же время глава ОВА сообщил, что в результате этих террористических атак российских оккупантов погибших и раненых нет.

Война в Украине - российские атаки на фоне встречи Эрдогана и Путина

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 сентября, российские захватчики атаковали Днепропетровщину беспилотниками, в результате чего произошло попадание по инфраструктурному объекту. Украинские защитники уничтожили в небе над областью шесть беспилотных летательных аппаратов.

Также в этот день состоялась встречи Путина и Эрдогана. На пресс-конференции после встречи российский диктатор заявил, что Эрдоган во время переговоров не смог убедить Кремль вернуться к зерновому соглашению, сорванному Россией в июле. Для возобновления экспорта зерна из Украины Кремль требует выполнения ранее поставленных условий.

В то же время Эрдоган заявил, что Турция стремится возобновить работу Черноморской зерновой инициативы. Он отметил, что Турция совместно с ООН подготовила новый пакет предложений по возобновлению действия зернового соглашения. Турецкий президент подчеркнул, что для ее восстановления "Украине, безусловно, необходимо смягчить свои подходы относительно совместных шагов с Россией".

Вас также могут заинтересовать новости: