В то же время, украинские защитники уничтожили 6 вражеских беспилотников.

Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, в результате чего есть попадание по инфраструктурному объекту. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

По его словам, ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов, но утро началось с вражеской атаки.

В частности, 6 беспилотных летательных аппаратов в небе над областью уничтожили защитники из воздушного командования "Восток".

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"Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются", - сообщил Лысак.

В то же время, он добавил, что по предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Атака по Украине 4 сентября-что известно

Как сообщал УНИАН, ночью Российская Федерация атаковала юг Одесской области, в частности, Килийской и Измаильский районы, применив ударные беспилотники.

Силы обороны юга информируют, что во время ночной атаки врага по гражданской инфраструктуре Подунавья силы ПВО сбили 17 российских дронов-камикадзе. В двух территориальных общинах Одесской области есть разрушения.

При этом, по данным Генерального штаба ВСУ, Силы обороны продолжают давать отпор российским оккупантам, нанося РФ значительные потери. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

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