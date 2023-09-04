Для возобновления экспорта зерна из Украины Кремль требует выполнения ранее поставленных условий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не смог убедить Кремль вернуться к зерновому соглашению, сорванному Россией в июле.

Об этом заявил российский диктатор на пресс-конференции после встречи. По словам Путина, для того, чтобы РФ вернулась к зерновому соглашению, в рамках которого Украина экспортировала зерно по Черному морю, Кремль требует выполнения поставленных ранее условий.

"Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности", – сказал Путин.

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По словам диктатора, он ждет отмены части санкций в отношении поставок российского зерна и удобрений на европейские рынки.

Встреча Эрдогана с Путиным

В конце августа стало известно, что 4 сентября состоится встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры должны были состояться в российском городе Сочи, а главной темой для обсуждения была названа работа "зернового коридора" и экспорт зерна из Украины.

Как и прогнозировалось, 4 сентября встреча состоялась. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя встречу президентов Турции и РФ, заявил, что тот факт, что Украины нет на встрече, не означает, что "они говорят без Украины". По его словам, "Украина – это как тень отца Гамлета".

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