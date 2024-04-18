Работа непосредственно на F-16 происходит на третьем этапе, который называют завершающим.

В подготовке украинских пилотов к управлению истребителями F-16 есть несколько этапов. Первый проходит в Великобритании, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Там наши молодые пилоты, курсанты, которые в дальнейшем будут управлять серьезными истребителями F-16, проходят наземную подготовку, изучают теорию. В частности, они изучают английский язык, потому что это язык отдачи команд, ведения переговоров. Ты можешь запомнить, где какая кнопка, когда какой тумблер нужно включить, но команды и переговоры ты не сможешь вести, если ты не знаешь языка", – объяснил он в интервью УНИАН.

После завершения подготовки в Британии украинские пилоты отправляются на следующий этап. Это подготовка на легкомоторных самолетах во Франции.

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"Это еще одна страна, которая участвует в коалиции, помогает готовить наш летный состав, потому что нужно ставить молодых летчиков на крыло. Им нужно необходимое количество часов налета, они знакомятся там с системой управления, которая приближена к F-16", – продолжил Евлаш.

Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что у нас нет таких самолетов, которые напоминали бы эти многоцелевые истребители.

"Когда они уже более-менее освоят легкомоторный самолет, они переходят на третий этап, который мы называем завершающим. Это работа непосредственно на F-16, примерно с теми задачами, которые могут у них возникать на территории Украины. Это, в частности, работа по малозаметным целям – крылатые, управляемые ракеты, "Шахеды", – резюмировал Илья Евлаш.

Подготовка пилотов на F-16

Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что украинским пилотам нелегко перейти с самолетов советского типа на истребители четвертого поколения. По его словам, среди самых больших трудностей в тренировке украинцев на F-16 – знание английского языка.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, что обучение пилотов, которые проходят подготовку в Дании и США, уже на завершающих этапах. При этом Илья Евлаш отметил, что украинская сторона и партнеры не планируют объявлять дату поставок западных самолетов.

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