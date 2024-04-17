Также он прокомментировал поставки Украине истребителей Gripen.

Представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что Украина ожидает современные истребители F-16, ведь они существенно усилят противовоздушную оборону страны, поскольку такая авиация является составляющей общей системы ПВО.

"Мы недавно видели атаку Ираном Израиля, как эффективно отработала ПВО союзников, которым удалось уничтожить достаточно большую часть ракет, благодаря авиации. Поэтому нельзя говорить, что самолеты не повлияют на ход боевых действий. Это значительно усилит наши возможности на поле боя и не только позволит противостоять воздушным угрозам врага, но и облегчит работу наших пехотных подразделений и морской компоненты. Но конечно, все зависит не только от F-16, а от типа блока и радара, а также вооружения, поскольку самолет является носителем ракет", - отметил он в интервью изданию "Фокус".

По его словам, в этом году ход войны могут изменить, кроме F-16, и системы ПВО. Евлаш отметил, что сейчас Украине нужны системы ПВО малой, средней и большой дальности, поскольку каждый вид "отвечает за решение воздушных угроз и эффективное противостояние целям врага".

Видео дня

"Также важным остается развитие аэродромов для применения F-16. Мы понимаем, что ни в одной стране мира не хватает систем ПВО, чтобы полностью прикрыть нашу территорию. Самолеты являются составляющей ПВО, которые могут применяться и дополнять наземные стационарные системы", - объяснил спикер.

Евлаш рассказал, что вопрос о модернизации F-16 перед тем, как их получит Украина, решается на "Рамштайн". По его словам, партнеры также заявили, что будут передавать ВСУ самолеты-доноры.

"Это нормальная мировая практика, когда стране отправляют самолеты, из которых можно получить определенные детали, оптимизировать, заменить запчасти", - добавил спикер.

Он отметил, что сейчас идут переговоры о поставках истребителей Gripen, однако украинская система более рассчитана на F-16.

"Gripen могли бы дополнить наш воздушный парк и помочь бороться с воздушными угрозами, но F-16 более распространенный самолет в мире. Таких истребителей много у наших партнеров. Относительно препятствий, этим занимается политико-дипломатический корпус", - подчеркнул Евлаш.

Спикер добавил, что сейчас Воздушные Силы Украины имеют больше боевых самолетов, чем в начале полномасштабной войны, ведь страны-партнеры, которые имели на вооружении Су-27, МиГ-29 передавали их нашему государству.

"Это занимало меньше времени на подготовку наших пилотов, и не требовало дополнительной инфраструктуры и оборудования, в результате существования наших мобильных станций, которые в поле ремонтируют и предоставляют самолетам второе дыхание. Кроме того, с начала российско-украинской войны в 2014 году, путем выделенных государством материально-технических средств и средств, мы постепенно восстанавливали нашу авиацию. Вследствие совокупности этих факторов, нам удалось приумножить авиационный парк, но мы стремимся к полному перевооружению, поскольку направляемся в НАТО, а основной самолет там F-16. По меньшей мере, нам нужно 150 таких машин, которые помогли бы решить задачи в воздушном пространстве", - объяснил спикер.

По его словам, Украина полностью полагается на своих партнеров по предоставлению таких систем как Patriot и других. Евлаш подчеркнул, что никогда не бывает достаточно ракет, а именно во время боевых действий с таким сильным противником.

"Он (враг - УНИАН) постоянно применяет комбинированные атаки. Поэтому нам нужно больше различных типов средств ПВО. Вместе с тем, мы разворачиваем мобильные огневые группы, которые помогают противостоять вызовам со стороны РФ, а также РЭБ - современная и эффективная технология - позволяет экономить ракеты", - подытожил представитель ВС ВСУ.

Предоставление Украине F-16: последние новости

Как писал УНИАН, Украина получит от Норвегии обновленные F-16. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что чем новее модификация истребителя, тем больше вариантов управления различными видами ракет есть на истребителе.

"Отличаются модификации в основном авионикой. То есть системой наведения вооружения, обнаружения и управления тем вооружением, которое новейшее, которое сейчас есть в Норвегии. Там есть возможность примерно до эскадрильи самолетов передать нам новых, уровня блок Block 50/52", - сказал он.

Также ранее представитель Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что украинские пилоты находятся на завершающем этапе освоения F-16.

"На завершающих этапах находится обучение пилотов, которые проходят подготовку в Дании и США. Они тренируются оттачивать свое мастерство на задачах, которые будут поставлены перед ними в Украине. Отрабатывают удары по малоразмерным целям, в частности таких как "шахеды", крылатые и управляемые авиационные ракеты, против которых будет направляться в том числе и наша новая истребительная авиация", - заверил он.

Вас также могут заинтересовать новости: