Самый эффективный способ борьбы с российскими КАБами - это борьба с носителями, - спикер Воздушных сил Илья Евлаш

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в интервью УНИАН рассказал о том, как проходит подготовка украинских пилотов на F-16, сколько многоцелевых истребителей нужно Украине, какая ситуация с противовоздушной обороной, и как можно бороться с российскими КАБами.

Давайте начнем с атаки Ирана по Израилю. Все происходило по российской модели: беспилотники, затем баллистика, крылатые ракеты. Это был российский сценарий, чтобы перегрузить ПВО и поразить как можно больше целей?

То, что мы видели на днях в небе Израиля, абсолютно напоминает российские комбинированные атаки. Единственное – количество целей там было большим, нежели у нас. Но стоит подчеркнуть, что и отбивался не только Израиль, а и Великобритания, Франция, Иордания, США. Комбинированно отбивали: была задействована и авиация, и разные системы ПВО. Мы знаем, что у Израиля есть "Железный купол", "Праща Давида", у них есть истребители F-16.

Можно сказать, что в том, как сбивали беспилотники, которые запустили иранцы по территории Израиля, опыт Украины был использован в том числе. В каком-то смысле мы помогли своим опытом нашим союзникам, партнерам, которые помогают нам, предоставляя разные системы противовоздушной обороны.

Как видим, очень успешно отработали. По-моему, вообще нет погибших, только одна девочка ранена. Это великолепный результат, союзнические силы показали, насколько они могут быть эффективными при использовании всей системы. Это и авиация, и стационарные системы ПВО, которые вместе могут противостоять очень серьезным угрозам со стороны террористических государств и организаций.

На днях появилась информация, что первые пилоты ВСУ закончили обучение на истребителях F-16 под руководством Великобритании. Что дальше? Отмечалось, что они продолжат свое обучение во Франции.

Это один из этапов. Это постоянный процесс, который не прекращается ни на минуту – выпустив одних потенциальных пилотов, квота сразу же заполняется другими летчиками, которые и далее будут обучаться.

Есть несколько этапов подготовки. Первый проходит в Великобритании. Там наши молодые пилоты, курсанты, которые в дальнейшем будут управлять серьезными истребителями F-16, проходят наземную подготовку, изучают теорию. В том числе, они изучают английский язык, потому как это язык отдачи команд, ведения переговоров. Ты можешь запомнить, где какая кнопка, когда какой тумблер нужно включить, но команды и переговоры ты не сможешь вести, если ты не знаешь языка.

После завершения подготовки они отправляются на следующий этап. Это подготовка на легкомоторных самолетах во Франции. Это еще одна страна, которая принимает участие в коалиции, помогает готовить наш летный состав, потому как нужно ставить молодых летчиков на крыло. Им нужно необходимое количество часов налета, они ознакамливаются там с системой управления, которая приближена к F-16. У нас нет таких самолетов, которые напоминали бы эти многоцелевые истребители. Естественно, после советских образцов ребятам надо как-то адаптироваться на иностранных.

Когда они уже более или менее освоят легкомоторный самолет, они переходят на третий этап, который мы называем завершающим. Это работа непосредственно на F-16, приблизительно с теми заданиями, которые могут у них возникать на территории Украины. Это, в том числе, работа по малозаметным целям – крылатые, управляемые ракеты, "Шахеды".

Мы можем говорить о сроках, когда первые пилоты, которые могут овладеть F-16, будут готовы?

Все очень сильно хотят узнать сроки, но о них говорить не приходится. Наши партнеры немногословны, большая часть всего происходит за закрытой дверью. Противник тоже следит за новостями, пытается узнать, когда [будут готовы пилоты], чтобы суметь подготовиться. С военной точки зрения целесообразно не трубить, что конкретно в этот день в 12 часов самолеты взлетят с такого-то аэродрома – это глупость, такого делать никто не будет.

Как только пилоты будут готовы, они приедут сюда. Нам нужно понимать, что это большой процесс, который подразумевает и подготовку инфраструктуры, и персонала, который будет обслуживать эти самолеты. Сейчас две группы проходят в США и в Дании подготовку непосредственно на F-16. Здесь не стоит загадывать. Я думаю, как только оперативная обстановка и умения этих пилотов это позволят, они приедут сюда. И как только это станет возможно, мы обязательно сообщим об этом общественности.

Норвегия решила передать Украине дополнительные самолеты F-16 с новейшим оружием. Предварительно, речь идет о 22 истребителях, хотя часть из них пойдет на запчасти. Перед этим сообщалось, что у Греции были планы передать Украине 32 самолета в коллаборации с США. Много это или мало? Сколько истребителей могли бы переломить ситуацию на фронте, ситуацию с обстрелами инфраструктуры и гражданских?

Сложно сказать, много это или мало. Все зависит от оперативной обстановки и задач, которые перед нами будут стоять в связи с агрессией РФ. Нам бы позволили выполнять те или иные задачи две эскадрильи. Одна эскадрилья – это 18 самолетов. Две эскадрильи уже позволили бы проводить разные операции, наносить удары, защищать наше воздушное пространство.

В целом, мы стремимся к полному перевооружению. Советские самолеты уже морально устарели, там уже плохие радары. Они не могут конкурировать с современными образцами, в том числе и с российскими самолетами. Мы понимаем, что у них более сильный ВПК, Россия тратила миллиарды долларов на то, чтобы модернизировать свою технику, придумать новые образцы. Потому нам нужно было бы не менее 150 самолетов F-16, чтобы мы могли эффективно выполнять наши задачи.

Но все зависит не только от самолетов. Большую роль играют те ракеты, которые нам передадут союзники, радар и "мозги", которые будут стоять в самолетах. Они позволят нашим пилотам эффективно захватывать цель, наносить по ней удары.

Наш противник тоже ждет появления F-16. Он каким-то образом пытается разведать, навредить?

Мне кажется, что свидетельством этого являются последние обстрелы. Противник пытается использовать окно возможностей, чтобы успеть нанести серьезные повреждения нашей критической и энергетической инфраструктуре до появления в небе в том числе F-16 и появления другой помощи.

Во время последней массированной атаки Россия атаковала Украину ракетами Х-69. В чем ее опасность? Есть версии, что когда будет взлетать носитель этих ракет Су-57, будет звучать тревога, как в случае с МиГ-31К. Верно ли, что это российский аналог ракет Storm Shadow и Taurus?

Визуально – они говорят, что она квадратная, вроде как напоминает Storm Shadow. Что касается последней атаки – говорят, что эти ракеты атаковали Трипольскую ТЭС. Мы еще ожидаем результатов от наших экспертов Киевского научно-исследовательского центра, которые должны изучить детали и уже официально заявить. Мы не можем наверняка сказать, что это была Х-69.

Что являет собой Х-69? Это улучшенная модификация управляемой ракеты Х-59, которую запускали ранее Су-34, Су-35. Сейчас есть информация, что это Су-57. Но реально эту ракету могут нести разные самолеты. У Х-69 больший радиус поражения, увеличена боевая часть. Она не впервые применялась в Украине, наши эксперты уже изучали ее детали, и выяснилось, что большинство компонентов сделаны в 2023-2024 году – это свежая ракета, буквально с конвейера. В какой-то степени это проверка ракеты в боевых условиях.

Наши мобильные огневые группы успешно уничтожали подобные ракеты с помощью ПЗРК. Чисто теоретически мы можем с ними бороться.

Похоже, наши западные партнеры услышали наши просьбы об усилении ПВО. Германия нашла Patriot, были анонсированы и другие системы. Хватит ли ракет для отражения российских атак? После последнего ракетного удара была информация, что просто иссякла наша ПВО. Так ли это, или это очередные вбросы врага?

Стоит не забывать, что ведется полномасштабная агрессия, и противник всячески пытается влиять на общество, на наших союзников своими информационно-психологическими спецоперациями. Естественно, ракеты к системам ПВО, которые предоставляют партнеры, являются дефицитными. Но это очевидно, поскольку Украина пока не может пополнять этот запас самостоятельно – в этом плане мы полностью полагаемся на партнеров. Они знают, сколько у нас есть ракет, знают, какие есть комплексы, сколько нам нужно.

Германия является одним из лидеров в предоставлении нам различных систем ПВО, в том числе нам передали Patriot, Iris-T, Gepard. Это системы разных радиусов действия, представители разных эшелонов противовоздушной обороны. Это крайне важно, поскольку каждая линия ПВО выполняет свою задачу. Целесообразнее сбить тот же "Шахед" из Gepard, а не Patriot, ракета к которому стоит сотни тысяч долларов. Конечно, если будет лететь "Шахед", а у нас не будет ничего, кроме Patriot, мы используем эту установку, потому как жизнь и здоровье наших людей бесценно. Но нам нужно развивать наш военно-промышленный комплекс, чтобы эффективно противостоять атакам в тылу, прикрывая наши объекты критической инфраструктуры, в том числе.

Правда ли, что у Украины есть установки Vampire с лазерным наведением, которые тоже могут сбивать "Шахеды"? Насколько они эффективны?

Это убийцы "Шахедов". Они очень мобильные, портативные, относительно недорогие. Они могут устанавливаться как стационарно, так и, например, в пикап.

Они эффективно используются на разных направлениях, нельзя сказать, что они прикрывают что-то одно. В том числе, эти установки могут использоваться на прифронтовых территориях для сбития таких оперативно-тактических беспилотников как "Орлан", Zala или Supercam.

Поговорим о КАБах. Бесконечно страдают от них Сумская, Херсонская, Донецкая области. Есть ли способ с ними бороться и как долго россияне еще будут кошмарить КАБами эти области?

Теоретически и практически бороться с ними возможно. Но мы должны понимать, что когда враг проводил операцию по оккупации Авдеевки, он сбрасывал более 200 КАБов каждый день. Можем только представить, сколько у России остается на складах этого барахла.

Самый эффективный способ борьбы с КАБами – это борьба с носителями. Мы помним "сушкопад", который был не так уж давно – мы сбили более 10 самолетов, после чего противник немного поубавил свой пыл. Но вопрос в том, что для этого нам нужны Patriot и другие системы, которые смогут доставать тактическую авиацию. Мы уже доказали, что можем их уничтожать, но нам нужна поддержка партнеров. В том числе, истребители F-16, которые смогут выполнять эту функцию.

Тала Калатай, Катерина Черновол