По словам представителя ВС ВСУ, пилоты учатся сбивать "шахеды" и ракеты.

Несколько групп украинских пилотов продолжают осваивать самолеты F-16, заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш во время брифинга.

"На завершающих этапах находится обучение пилотов, которые проходят подготовку в Дании и США. Они тренируются оттачивать свое мастерство на задачах, которые будут поставлены перед ними в Украине. Отрабатывают удары по малоразмерным целям, в частности таких как "шахеды", крылатые и управляемые авиационные ракеты, против которых будет направляться в том числе и наша новая истребительная авиация", - сказал Евлаш.

Он также добавил, что украинская сторона и партнеры не планируют объявлять дату поставок западных самолетов.

Видео дня

"Как вы видите, все, что касается F-16, оно проводится за закрытыми дверями. О сроках я бы не стал говорить, поскольку это определенная стратегическая неопределенность, она дает нам момент для внезапности и неожиданного удара, нанесенного противнику. Конечно, когда они уже появятся, об этом можно будет говорить открыто", - пояснил Евлаш.

По его словам, есть и другие группы украинских пилотов, которые только начали готовиться к освоению самолетов F-16. Например, часть пилотов сейчас находятся в Великобритании, где проходят курсы по изучению английского языка и проводят наземную подготовку перед полетами.

"Еще одна такая группа уже завершила подобные курсы и переместилась в другую страну воздушной коалиции. Сейчас они проходят подготовку на легкомоторных самолетах. Для того, чтобы увеличить количество полетов в часах и освоить систему управления. Это является переходным этапом перед тем, как пересесть уже на более серьезный истребитель, реактивный и получить там ценный опыт, который они уже потом будут оттачивать на самолетах F-16", - сказал Евлаш.

Самолеты F-16 для Украины: что известно

Ранее издание Politico со ссылкой на ГУР писало, что Запад опоздал с передачей самолетов F-16 Украине, ведь РФ уже имеет средства борьбы с ними.

По мнению военного эксперта Петра Черника, даже четыре самолета F-16 значительно облегчат ситуацию для Украины в войне с РФ. Но для того, чтобы перехватить инициативу, Украине надо значительно больше таких машин.

Вас также могут заинтересовать новости: