Он подчеркнул, что мир проявляет слабость, поскольку Украина лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов вблизи границы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной жестокий обстрел Харькова российскими захватчиками.

"Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина - по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие", - отметил он на своей странице в социальной сети Facebook.

Президент сообщил, что экстренные службы уже работают на местах попаданий, пострадавшим окажут необходимую помощь. "Российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов именно там, где они расположены, - вблизи наших границ. И это слабость - не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают", - подчеркнул Зеленский.

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Как отметил президент, террор всюду должен проигрывать - в любых условиях, на любом континенте. "И это наш общий долг - всех в мире, кто имеет возможность защищать жизнь от террора. Украина делает все, что может. Спасибо каждому, кто нам помогает. Но нужно больше решимости. И именно от лидеров мира", - заявил глава государства.

Обстрел Харькова 23 мая: что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты сегодня нанесли 15 ударов по Харькову. Сейчас известно о 7 погибших и 16 раненых.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия. Еще один удар пришелся по частному предприятию.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что предприятие, по которому ударили оккупанты, занимается обычной печатью, горит цех с бумагой.

Ранее издание Politico сообщило, что партнеры не желают отправлять крайне необходимые Украине батареи ПВО. В частности, Германия пообещала усилить противовоздушную оборону страны, но почти никто не поддержал ее инициативу.

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