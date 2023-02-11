Враг бил по объектам критической инфраструктуры беспилотниками, а также ракетами типа Х-101 и С-300.

Вчера, 10 февраля, российские оккупанты совершили самый большой по количеству попаданий с начала широкомасштабного вторжения обстрел города Запорожье.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, правоохранители документируют последствия 18 ракетных ударов. "Вчера россияне совершили самый большой по количеству попаданий (с начала широкомасштабного вторжения) обстрел территории областного центра. Применили дрон-камикадзе, били ракетами типа С-300 и Х-101 по объектам критической инфраструктуры. Сведения о пострадавших не поступали", - сказано в сообщении.

Полицейские зафиксировали попадания на территориях предприятия, садового товарищества, объектах гражданской и критической инфраструктуры. В частности, три удара нанесены стратегическими крылатыми ракетами "воздух-земля" Х-101.

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Кроме областного центра, враг обстрелял, в частности, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Малую Токмачку, Затишье, Белогорье, Чаривное. По мирным территориям российские войска применили РСЗО, артиллерию, авиацию и БПЛА. В результате обстрелов повреждены дома, хозяйственные постройки, заборы, территории домовладений.

Новый массированный обстрел Украины россиянами - что надо знать

Враг снова ударил по украинской замли беспилотниками-камикадзе и ракетами. 9 февраля с позднего вечера до обеда 10 числа враги запустили по Украине 71 крылатую ракету, в частности, десятки ракет "Калибр". Защитники Украины ликвидировали 61 крылатую ракету и пять дронов.

Утром 10 февраля секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в течение ночи было зафиксировано 17 вражеских "прилетов".

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