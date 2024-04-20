Врачи диагностировали у парня осколочные ранения челюсти, ожоги и сотрясение.

6-летний мальчик из Синельниково на Днепропетровщине после ракетного удара российских военных 19 апреля остался "круглым" сиротой, рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Маленький 6-летний мальчик остался один, погибла вся его семья. От российской ракеты в Синельниково сегодня погибли его мама, бабушка, старшая сестра 14 лет и 8-летний брат. Отец умер еще год назад", - написал он.

По его словам, ребенок сейчас находится в областной больнице. У него осколочные ранения челюсти, ожоги, сотрясение. Медики стабилизировали мальчика. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает, заверил Лукашук.

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"Будем помогать со всем, что нужно. У парня осталась родня по отцовской линии. Ее уже сообщили. Это родная тетя мальчика, и она будет оформлять опекунство", - добавил чиновник.

Удар РФ по Днепропетровской области 19 апреля - детали

В ночь на 19 апреля российские оккупанты атаковали ракетами Днепропетровскую область. Под обстрелом был также город Днепр. В результате удара был частично разрушен пятиэтажный дом, начался пожар. Из-за удара по области погибли семь человек, а также двое в Днепре. 6-летний мальчик из Синельниковского района, которого считали погибшим, выжил.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Днепр, где ему доложили о восьми погибших в результате российской ракетной атаки на область. Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, Зеленский в Днепре осмотрел пятиэтажный дом, поврежденный в результате ночного массированного ракетного обстрела.

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