О многих людях ничего не известно, в частности, о тех, чьи расстрелянные машины найдены на дорогах, на трассах, в лесах.

На Сумщине российские оккупанты убили более 100 мирных людей, но многие исчезли или находятся в плену.

Об этом сказал председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на брифинге.

"У нас более 100 погибших среди мирных жителей области. Их количество увеличивается, каждый день находим тела погибших людей, а много людей пропали без вести, есть много людей, которые находятся в плену". При этом он отметил, что многие люди найдены убитыми "со связанными руками, со следами пыток, с выстрелами в голову". "Это страшные вещи" - подчеркнул Живицкий

Он отметил, что о многих людях ничего не известно, в частности, о тех, чьи расстрелянные машины найдены на дорогах, на трассах, в лесах.

Живицкий рассказал о большом количестве раненых в больницах, а также серьезные психологические травмы у тех жителей, через населенные пункты которых проезжали "колонны с тысячами единиц российской бронетехники - они обстреливали все вокруг, стреляли даже по стареньким людям, по детям". Он отметил, что люди скрывались на болотах, на сельскохозяйственных предприятиях, в силосных ямах, потому что были сильные обстрелы". "Это просто ужас" - прокомментировал он действия российских оккупантов на территории области.

Живицкий отметил, что "Сумская область на грани раскола между цивилизацией и дикой ордой. Нельзя допустить, чтобы враг победил".

Напомним, по предварительным подсчетам ущерб, который был нанесен войной, развязанной Россией в Сумской области составляет более 10 миллиардов гривен.

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