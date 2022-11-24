После последней массированной атаки со стороны РФ не прошло и двух недель.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что у Украины есть две недели до следующей массированной ракетной атаки со стороны РФ.

Как он отметил в своем Telegram, за это время Россия сможет собрать боекомплект, который будет способен прорвать противовоздушную оборону Украины.

"В ближайшие двое суток могут продолжаться стабилизационные отключения, но в целом, энергосистема будет приведена в баланс... на 2 недели. Две недели. Примерно столько нужно российским оккупантам для накопления боекомплекта, способного прорвать ПВО и нанести сколь-нибудь значительный, но урон. Две недели это тот среднестатистический период передышки, к которому мы должны будем привыкнуть", – заявил Коваленко.

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По словам эксперта, за время между ударами по Украине в России происходит снятие ракет с хранения, их обслуживание, логистика, а так же производство боеприпасов.

"Всё это входит в этот период между ударами по Украине, что лишний раз указывает на возможности. А точнее, невозможность оккупантов наносить такие удары ежедневно. Примечательно и то, что после последнего массированного удара по Украине не прошло полных двух недель, но и удар получился менее массированным чем 10 октября. Явно россияне спешили к заседанию в Европарламенте", – подчеркнул Коваленко.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября 2022 года Россия вновь совершила массированный обстрел украинских городов.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что по территории Украины россияне запустили около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр". Украинские защитники сбили 51 ракету, а также уничтожили пять дронов-камикадзе типа "Ланцет" на юге.

На удар отреагировали главы дипломатии Евросоюза и США. Так, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал атаки "жестокими и бесчеловечными" и заверил Украину в поддержке.

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