Угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории нашего государства сохраняется, отметили в Генштабе.

За сутки противник нанес один ракетный и 26 авиационных ударов по Украине.

Захватчики продолжают вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, об этом идет речь в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, осуществляет инженерное оборудование оборонительных рубежей и позиций, на отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия", - рассказали в Генштабе.

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Отмечается, что сейчас продолжается перемещение личного состава и военной техники противника для комплектования подразделений, понесших потери, а также формирования новых частей и подразделений.

"За сутки противник нанес ракетный удар по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка Харьковской области, совершил 26 авиационных ударов и 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины", - говорится в сводке.

Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ заверили, что наши воины готовы к отражению возможных вражеских ракетных ударов.

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Оккупанты совершили очередную массированную атаку по нашей территории - использовали крылатые ракеты и беспилотники. В нескольких регионах враги попали в объекты критической и жилой инфраструктуры, есть разрушения, пострадавшие и жертвы.

Противник всего запустил более 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожили наши защитники. Также воинам удалось ликвидировать несколько беспилотников.

На Хмельницкой, Южноукраинской и Ривненской атомных станциях выключились все энергоблоки, поскольку сработала аварийная защита.

Из-за обстрелов во многих областях возникли проблемы с электроэнергией, водоснабжением и отоплением.

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