Враги за сутки нанесли десятки ударов по региону, отметил глава Сумской ОВА.

За сутки российские оккупанты около 70 раз обстреляли приграничье Сумской области.

Враг ударил по пяти приграничным громадам области, об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его данным, в Краснопольской громаде россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.

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Миропольская громада подверглась минометному обстрелу из территории России - 13 мин разорвались на приграничье. Кроме того, по Знобь-Новгородской громаде противник ударил трижды - зафиксировано 14 "прилетов" из минометов и автоматные очереди.

"Середино-Будская громада: 10 вражеских снарядов из САУ разорвались на приграничье... Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов (18 "прилетов") и артиллерии (15 "прилетов")", - рассказал Живицкий.

Председатель ОВА уточнил, что во всех случаях обошлось без человеческих жертв.

Ситуация в Сумской области - что надо знать

Россияне уже не раз обстреливали Сумскую область из различного вооружения, есть жертвы, пострадавшие и много разрушений.

11 декабря стало известно, что противники в регионе обстреляли две пограничные громады. Под вражеский огонь попала похоронная процессия, люди успели спрятаться в укрытие.

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