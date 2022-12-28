За сутки российские оккупанты около 70 раз обстреляли приграничье Сумской области.
Враг ударил по пяти приграничным громадам области, об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По его данным, в Краснопольской громаде россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.
Миропольская громада подверглась минометному обстрелу из территории России - 13 мин разорвались на приграничье. Кроме того, по Знобь-Новгородской громаде противник ударил трижды - зафиксировано 14 "прилетов" из минометов и автоматные очереди.
"Середино-Будская громада: 10 вражеских снарядов из САУ разорвались на приграничье... Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов (18 "прилетов") и артиллерии (15 "прилетов")", - рассказал Живицкий.
Председатель ОВА уточнил, что во всех случаях обошлось без человеческих жертв.
Ситуация в Сумской области - что надо знать
Россияне уже не раз обстреливали Сумскую область из различного вооружения, есть жертвы, пострадавшие и много разрушений.
11 декабря стало известно, что противники в регионе обстреляли две пограничные громады. Под вражеский огонь попала похоронная процессия, люди успели спрятаться в укрытие.