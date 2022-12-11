Россияне обстреляли две пограничные громады на севере Сумщины.

В течение суток 10 декабря российские оккупанты обстреляли две пограничные громады на севере Сумской области.

"В течение дня россияне обстреляли две пограничные громады на севере Сумской области: Знобь-Новгородскую и Середино-Будскую", - сообщил в своем Telegram-канале председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По Зноб-Новгородской громаде оккупанты ударили из минометов.

Видео дня

"Было 10 разрывов мин. Россияне били именно в то время, когда шла похоронная процессия. Враг обстрелял двор и дорогу возле дома покойного. Люди успели спрятаться в укрытие", - рассказал Живицкий.

По приграничному селу в Середино-Будской громаде - пять "прилетов" из ствольной артиллерии.

Российские обстрелы Сумской области: что известно

Российская армия систематически обстреливает территорию Сумской области из различного вооружения. Это приводит к гибели людей и значительным разрушениям.

В течение 4 декабря россияне совершили 64 удара по территории Сумской области. Под вражеским огнем были 4 громады.

6 декабря россияне обстреляли из "Градов" Эсманскую громаду в Сумской области, в результате чего один человек получил ранения. Оккупанты выпустили 20 снарядов прямо по населенному пункту. Значительные повреждения получили три частных дома местных жителей, в одном доме случился пожар.