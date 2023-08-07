Погибшему спасателю было всего 52 года.

В понедельник, 7 августа 2023 года, российские оккупационные войска ударили по дому в Покровске Донецкой области. Во время поисково-спасательных работ россияне устроили повторный обстрел, в результате которого погиб заместитель председателя ГСЧС Донетчины Андрей Омельченко.

О гибели спасателя сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. "Глубоко скорбим из-за гибели Андрея Омельченко – полковника Службы гражданской защиты, заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Сегодня его жизнь забрала российская ракета в Покровске", – говорится в сообщении.

Клименко отметил, что погибший спасатель отдал службе половину своей жизни. Ему было всего 52 года.

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Удар по Покровску

Вечером в понедельник, 7 августа, россияне атаковали Покровск Донецкой области. Враг нанес два ракетных удара. Россияне попали в многоэтажный жилой дом. По словам президента Зеленского, оккупанты ударили по Покровску баллистическими ракетами "Искандер".

Когда на место трагедии приехали спасатели и правоохранители, оккупанты снова совершили удар – погиб заместитель главы ГСЧС области. Всего по состоянию на 21:50 было известно о пяти погибших и 31 раненом, среди которых 19 – полицейские, еще 5 – спасатели.

Уже после 23:00 "Суспильне" со ссылкой на главу МВА сообщило, что в результате атаки погибли семь человек, 27 – ранены. По словам начальника Покровской военной администрации Сергей Добряка, пострадавшие направлены в городскую больницу. Двое "тяжелых" – в больницу в Днепре.

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