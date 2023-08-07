Погиб сотрудник ГСЧС - полковник Андрей Омельченко.

Российские агрессоры ударили сегодня по Покровску в Донецкой области баллистическими ракетами "Искандер", сообщил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам.

"Сейчас продолжается спасательная операция в Покровске Донецкой области. После российских ракетных ударов. Ракеты "Искандер" против обычных жилых домов", - отметил глава государства.

Он отметил, что есть жертвы - раненые и погибшие люди, и отметил, что от повторного ракетного удара погиб сотрудник ГСЧС - полковник Андрей Омельченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области.

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"Хочу отдельно отметить сегодня спасателей. Наших работников ГСЧС. Тех, кто в разных городах Украины работает ради жизни. Ради того, чтобы российский террор проигрывал, потому что жизнь спасается", - он поименно обратился к ряду служащих ГСЧС в Херсонской области, Харьковщины, Днепропетровщины.

"Все неоднократно принимали участие - непосредственное участие - в ликвидации последствий ударов террористов, в спасении жизни наших людей. И, конечно, все работники ГСЧС Донецкой и Луганской областей, Запорожья, Одесской области. Я благодарю весь коллектив ГСЧС Украины", - отметил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, сегодня российские террористы нанесли два удара подряд ракетами по Покровску. Сейчас известно о 5 погибших, среди которых заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области, и 31 травмированном - из них 19 работников полиции, 5 спасателей и один ребенок.

Также оккупанты обстреляли Купянский район Харьковщины. Известно о двух погибших и пятерых травмированных.

В результате ударов авиабомбами загорелся частный дом, погибли 45-летняя женщина и 65-летний мужчина, еще двое мирных людей получили травмы. Оккупанты ударили второй раз, когда на месте были правоохранители и спасатели, применив кассетные боеприпасы. Пострадали двое спасателей и следователь.

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