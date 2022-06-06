Утром в понедельник, 6 июня, в результате обстрелов российскими войсками Николаева погиб один человек.

Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram-канале.

"С самого утра оккупанты снова хаотично обстреливали Николаев. Лупили по жилым домам в разных районах города, где нет никаких военных объектов. К сожалению, по предварительной информации, есть пострадавшие гражданские и погибший", – отметила она.

Также Замазеева призвала николаевцев быть осторожными и соблюдать правила безопасности во время обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 5 июня в Николаевской области 29 человек были ранены в результате обстрелов оккупантов. Обстрелы зафиксированы в Баштанском и Николаевском районах - Широковской, Березнеговатской и Галициновской громадах. Стреляли и по городу Николаеву.

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