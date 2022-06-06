Всех пострадавших доставили в украинские медицинские учреждения, где они получают необходимую помощь.

За сутки 5 июня в Николаевской области 29 человек были ранены в результате обстрелов оккупантов.

Об этом сообщила председатель облсовета Анна Замазеева в своем Telegram-канале.

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Обстрелы зафиксированы в Баштанском и Николаевском районах - Широковской, Березнеговатской и Галициновской общинах. Били и по городу Николаеву. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В целом же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 29 человек. Детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили в украинские медицинские учреждения, где они получают необходимую помощь.

В целом, по состоянию на утро 6 июня в николаевских больницах находятся 286 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 41 пострадавший получил помощь амбулаторно.

Как сообщал УНИАН, утром 6 июня Николаев всколыхнули взрывы. Сейчас в городе остается угроза артиллерийского обстрела.

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