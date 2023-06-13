Российские оккупанты могли нанести смертоносный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области по трем причинам.
Враг мог ударить по городу, чтобы попытаться "подорвать моральный дух гражданского населения и преданность войне", публикует мнение военного аналитика Шона Белла Sky News. Возможная вторая причина, по его мнению, - стремление врага уничтожить военные поставки, материально-технические центры и конвои, расположенные за линией фронта.
"...Но ответ может быть очень простым. Кривой Рог является родным городом Владимира Зеленского (президента Украины - Ред.), и нападение, возможно, было только последующим актом издевательств со стороны Путина (российский диктатор Владимир Путин - Ред.)", - добавил эксперт.
Новости Кривого Рога - сегодня это стоит знать
Российские захватчики в ночь на 13 июня нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Россияне, в частности, попали в пятиэтажный дом. Украинским воинам удалось уничтожить три вражеские крылатые ракеты. В результате ночного обстрела в Кривом Роге погибли 11 человек, а еще 28 - пострадали.
В городе 14 июня объявлен день траура. Владимир Зеленский уже отреагировал на трагедию. Президент отметил, что террористы будут отвечать за каждую свою ракету.