РФ, возможно, стремилась подорвать моральный дух мирных людей, отметил эксперт.

Российские оккупанты могли нанести смертоносный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области по трем причинам.

Враг мог ударить по городу, чтобы попытаться "подорвать моральный дух гражданского населения и преданность войне", публикует мнение военного аналитика Шона Белла Sky News. Возможная вторая причина, по его мнению, - стремление врага уничтожить военные поставки, материально-технические центры и конвои, расположенные за линией фронта.

"...Но ответ может быть очень простым. Кривой Рог является родным городом Владимира Зеленского (президента Украины - Ред.), и нападение, возможно, было только последующим актом издевательств со стороны Путина (российский диктатор Владимир Путин - Ред.)", - добавил эксперт.

Новости Кривого Рога - сегодня это стоит знать

Российские захватчики в ночь на 13 июня нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Россияне, в частности, попали в пятиэтажный дом. Украинским воинам удалось уничтожить три вражеские крылатые ракеты. В результате ночного обстрела в Кривом Роге погибли 11 человек, а еще 28 - пострадали.

В городе 14 июня объявлен день траура. Владимир Зеленский уже отреагировал на трагедию. Президент отметил, что террористы будут отвечать за каждую свою ракету.

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