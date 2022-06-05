Вероятно, это одна из ракет, ударивших утром по Киеву.

Появилось официальное видео пролета российской ракеты над Южноукраинской атомной электростанцией в 05:30 утра 5 июня.

Запись с камер видеонаблюдения опубликовала в Telegram Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"Вероятно, это одна из ракет, попавших сегодня утром по Киеву", – говорится в описании к видео.

Ракетный удар России по Киеву 5 июня

5 июня в Киеве прогремело несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах. Известно об одном пострадавшем человеке, он госпитализирован.

По предварительным данным, российские военные осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря

Над Обуховским районом Киевской области была сбита одна вражеская ракета.

Также сообщалось, что еще одна российская ракета "Калибр" пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

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