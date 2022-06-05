Появилось официальное видео пролета российской ракеты над Южноукраинской атомной электростанцией в 05:30 утра 5 июня.
Запись с камер видеонаблюдения опубликовала в Telegram Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".
"Вероятно, это одна из ракет, попавших сегодня утром по Киеву", – говорится в описании к видео.
Ракетный удар России по Киеву 5 июня
5 июня в Киеве прогремело несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах. Известно об одном пострадавшем человеке, он госпитализирован.
По предварительным данным, российские военные осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря
Над Обуховским районом Киевской области была сбита одна вражеская ракета.
Также сообщалось, что еще одна российская ракета "Калибр" пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.