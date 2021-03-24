Из-за глушения сигнала GPS патруль миссии потерял один из беспилотников недалеко от оккупированного Донецка.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты в очередной раз препятствовали работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и глушили ее беспилотники.

Как сообщает штаб Операции Объединенных сил со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 23 марта, миссия зафиксировала факты ограничения свободы передвижения своих патрулей.

Читайте такжеКулеба: войну на Донбассе можно прекратить за неделю, если РФ согласится вывести войскаТак, на блокпосте вблизи населенного пункта Изварино наемник вооруженных формирований РФ приказал патрулю миссии покинуть этот район, мотивировав это "приказами от командиров".

Кроме того, утром 22 марта беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия совершал два плановых полета над неподконтрольной территорией вблизи населенного пункта Спартак, что в 9 км от Донецка. Во время полета патруль миссии зафиксировал 8 выстрелов из стрелкового оружия в сторону беспилотника и глушение его сигнала GPS.

Команда миссии приземлила БПЛА и, переместившись на северо-западную окраину Донецка, продолжила работу. Однако примерно в 10:00 на расстоянии около 2 км от патруля беспилотник снова начал терять сигнал GPS вследствие глушения, после чего команда СММ потеряла над ним контроль. Вернуть беспилотник не удалось.

"БПЛА миссии испытывали помехи глушением и во время работы вблизи населенных пунктов веселое и Лебединское на Донетчине, и вблизи Золотого на Луганщине", - добавили в штабе.

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Автор: Антонина Доломанжи