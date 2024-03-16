По словам президента, Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе.

Вооруженные силы Украины увеличивают мощь. Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, в субботу он пообщался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно оперативной ситуации.

"Проговорили подробно: имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы. Чувствуется, что Вооруженные силы Украины становятся мощнее", - отметил глава государства.

Он также назвал направления, где сейчас идут наиболее интенсивные бои.

"Покровский, Кураховский, Донецкая область, Купянское направление, юг. Спасибо всем нашим бригадам, всем боевым подразделениям, которые уничтожают оккупанта, обеспечивают для нас большую стабильность на фронте", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент прокомментировал последние события, происходящие на территории Российской Федерации.

"В эти недели многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимости и что мы можем достичь этих ее уязвимостей своим оружием. И я благодарю Вооруженные силы Украины, СБУ и Главное управление разведки за новую украинскую дальнобойность. Конечно, спасибо и нашему оборонно-промышленному комплексу - всем, кто работает ради украинской силы, потому что это действительно украинская дальнобойность - то, что могут наши собственные дроны. Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе", - заверил Зеленский.

Война в Украине - последние новости

В субботу были названы имена трех погибших полицейских, ставших жертвами смертоносного удара россиян по Одессе. Это Сергей Хоменко, Роман Федоренко и Андрей Ильюшин.

Всего в результате вражеской атаки по Одессе 15 марта погиб 21 человек, более 70 получили ранения. Среди жертв - полицейские, бывший вице-мэр, спасатели и фельдшер "скорой".

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