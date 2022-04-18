Он просит о зеленом коридоре из Мариуполя.

Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко записал видеообращение к мировым лидерам.

Оно опубликовано в Telegaram-канале "Азова".

"Прямо сейчас в Мариуполе на заводе "Азовсталь" находятся сотни мирных жителей. Среди них – люди всех возрастов, женщины, дети, семьи защитников Мариуполя. Они прячутся от "русского мира" в подвалах и бункерах. Они нашли свое единственное доступное убежище рядом с украинскими воинами, которые до сих пор защищают город от российских захватчиков", - сказал Прокопенко.

Командир "Азова" призвал лидеров всего мира организовать зеленый коридор и эвакуировать мирных жителей, раненых и тела убитых воинов.

"Российские оккупанты и коллаборанты из ЛНР/ДНР знают, что здесь мирные жители. Они сбрасывают авиационные противобункерные бомбы, обстреливают ракетами и всеми имеющимися артиллерийскими средствами, в том числе с кораблей. Драмтеатр, роддомы, школы, больницы, детские сады были уничтожены теми, кто сейчас предлагает им безопасность и возможность эвакуации. Никто не верит оккупантам", - отметил Прокопенко.

Также он опубликовал видео, на котором можно увидеть, как сейчас живут мирные жители в убежищах.

Ранее в полиции подтвердили, что в Мариуполе на "Азовстали" прячутся сотни гражданских, в том числе женщины и дети.