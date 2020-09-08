Заседание комитета по нацбезопасности состоится в ближайшую среду.

В среду, 9 сентября, комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны на своем заседании обсудит обострение ситуации на Донбассе, в частности срыв перемирия Россией и обстрел украинских позиций.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, пишет "РБК-Украина".

"Заседание комитета будет проходить в среду и мы будем рассматривать этот вопрос и решать. Какова будет позиция комитета. Надо дождаться заседания СНБО, если будет такая необходимость. А я понимаю, что есть необходимость, чтобы было созвано экстренное заседание СНБО и принято соответствующее решение ", - сказала она.

По ее словам, позиция СНБО необходимо, чтобы депутаты в парламенте вынесли компетентную оценку.

Срыв перемирия на Донбассе: что произошло

В течение дня 6 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один был ранен.

Утром в воскресенье в районе ООС были обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине.

В тот же день еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины. В понедельник один из них умер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на Донбассе.

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Автор: УНИАН