Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины на передовой, которые больше всего обстреливают российские оккупационные силы.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
В частности, Зеленский, находясь с рабочей поездкой на Донбассе, посетил позиции на переднем крае обороны, где было зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня.
Глава государства пообщался с военнослужащими, которые несут службу на боевых позициях. Защитники рассказали президенту о ситуации на фронте.
"Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, погибшего, защищая наше государство", - заявил Зеленский.
Также присутствующие почтили минутой молчания память военных, погибших в боях за суверенитет и независимость Украины.
Глава государства вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки.
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Кроме того, Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. Президент подчеркнул высокое качество блюд, которыми кормят военных.
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