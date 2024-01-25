Украинская разведка отметила, что не имеет пока достоверной и исчерпывающей информации относительно того, кто именно был на борту российского самолета.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, для чего использовался российский самолет Ил-76, который накануне упал в России, а также раскрыл детали о подготовке к обмену, который так и не состоялся.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно информации о том, что на самолете могло быть российское военно-политическое командование.

"Речь не идет о командовании. Но так, несколько VIP-персон, представителей российских властей и, в частности военных должны были быть на этом борту. Но в последний момент ФСБ настойчиво порекомендовало им воспользоваться другим видом транспорта", - напомнил Юсов.

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По его словам, это может свидетельствовать о "спланированной провокации и подготовке действий умышленного характера, которые привели к этой авиакатастрофе".

"Здесь много вопросов и много информации, которая не стыкуется или свидетельствует о умышленных действиях Российской Федерации, которые могут быть и очередным военным преступлением, очередным нарушением международного гуманитарного права и Женевской конвенции", - сказал представитель ГУР.

Он привел пример, что вопрос доставки военнопленных на обмен как и вопрос условий их содержания в целом – это ответственность страны, которая их удерживает.

"Украина со своей стороны приняла все необходимые меры безопасности, в том числе и безопасности для российских военнопленных, чтобы вчерашний обмен состоялся", - отметил Юсов.

Представитель ГУР рассказал, что гражданский транспорт с российскими военнопленными находился на месте, это Сумское направление.

"Все было готово для обмена. Соответствующие службы предупреждены, обеспечен режим тишины на соответствующем направлении. Пограничники, силы безопасности и обороны – в целом все отработали должным образом", - сказал он.

По словам Юсова, в прошлый раз, 3 января, когда Украина вернула 230 своих защитников, Россия также использовала авиасообщение для перемещения наших пленных.

"Но тогда была заранее предупреждена Украина. И была просьба обеспечить режим тишины, потому что садится борт с военнопленными украинцами. И конечно, Украина придерживалась этого, и успешный обмен был реализован", - отметил он.

В то же время в отношении "вчерашних мероприятий", отметил Юсов, "такой информации ни в устном, ни в письменном виде со стороны государства-агрессора не поступало".

"И это очень важный факт. Так же важным фактом является то, что по признанию самих россиян, они используют для транспортировки украинских военнопленных военную авиацию. Ил-76М - это военный самолет, с соответствующей модификацией, со спаренной зенитной пушкой на хвостовой части, 23-миллиметровой", - рассказал представитель ГУР.

Он добавил, что этот самолет находится на вооружении Военно-космических сил России.

"Это те самые самолеты, которые замечены, и он, конкретно этот борт, замечен в аэропорту "Энгельс-2", Саратовская область, - для обеспечения БК стратегической авиации противника. То есть это те самые ракеты, которые летят по Украине и по украинским гражданским объектам, мирной инфраструктуре. Это тот самый самолет, который поставлял в Белгородскую область ракеты С-300, С-400 для ударов по Харькову и Харьковщине", - отметил Юсов.

Так, подчеркнул он, "сами россияне говорят о том, что те средства, которые используются для снабжения сил и средств противника - оружия, личного состава, используются, предположительно, одновременно с транспортировкой украинских пленных".

"Тогда это признание в очередном военном преступлении", - сказал представитель ГУР.

Падение Ил-76 - детали

24 января в Белгородской области России упал военный транспортный самолет Ил-76. В министерстве бороны России почти сразу заявили, что на борту самолета были украинские военнопленные.

Минобороны Украины заявило, что не может подтвердить, причиной падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом стала атака Сил обороны.

ГУР МОУ подтвердило, что на эту дату планировался обмен пленными, который не состоялся. Украинская разведка отметила, что не имеет пока достоверной и исчерпывающей информации относительно того, кто именно был на борту российского самолета.

Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена, российские пленные были вовремя доставлены на оговоренную "точку", где они находились в безопасности. Разведчики отметили, что Россия не информировала Украину о количестве транспортных средств, маршрутах и форме доставки пленных.

Впоследствии Юсов сообщил, что на борту самолета должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент Федеральная служба безопасности России запретила им садиться на борт.

Юсов отметил, что фамилии этих людей известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования.

Также он заявил, что российским спасателям не разрешили сделать осмотр места падения самолета.

Кроме того, добавил представитель ГУР, представители российского Министерства по чрезвычайным ситуациям, приехавшие на место происшествия, были фактически изгнаны представителями ФСБ и военными, и им не дали возможности осуществить осмотр места и локализацию этой аварии.

Также Юсов подчеркнул, что на видео с места падения самолета не видно остатков человеческих тел, а в местный морг в Белгороде накануне доставили только пять тел. Он отметил, что это количество соответствует количеству личного состава экипажа.

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