Больше всего интереса Россия проявляет к офицерам.

Во время обмена пленными представители России проводят определенную градацию. Чем "проще" пленный, тем меньше интереса к нему проявляют оккупанты.

Как отметил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, "повышенный спрос" имеют офицеры.

"Рашистский режим – фашистский по своей сути, потому что он проводит определенную градацию", – заявил представитель ГУР.

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По его словам, первое место в антирейтинге занимают принудительно мобилизованные жители временно оккупированных территорий Украины. К ним российская сторона проявляет меньше всего интереса во время обменов пленными.

"А все остальные – начинается уже очень сложный процесс. Разумеется, что офицеры имеют повышенный спрос. Также люди, которые владеют определенными знаниями и навыками. Ну и влияют много других вещей, которые мы не будем озвучивать, чтобы не навредить. Но чем проще человек для рашистов, тем меньше к нему интереса", – добавил Юсов.

Обмен пленными с РФ: последние новости

В среду, 14 декабря, состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 64 воина Вооруженных сил. Вернувшиеся из российского плена бойцы воевали на Донецком и Луганском направлениах, в том числе участвовали в обороне Бахмута.

Спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко заявил, что более 4300 российских военнослужащих и мобилизованных в РФ обратились к украинской стороне по поводу добровольной сдачи в плен ВСУ. Со многими из них уже проводятся все необходимые работы.

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