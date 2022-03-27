Завтра планируется продолжение работы по Мариупольскому направлению и запуск коридоров в Сумской области.

Оба согласованных на сегодня гуманитарных коридора сработали: эвакуированы 1,1 тыс. людей.

Об этом вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в видеообращении, которое транслировалось в эфире информационного марафона.

"Сегодня сработало 2 гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей: всего эвакуировано 1 100 человек", - отметила она.

По словам Верещук, в Донецкой области из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте за сутки добрались до 586 человек.

Также 15 автобусов сегодня доехали до блокпоста на въезде в Бердянск и завтра утром должны быть поданы к месту сборов для эвакуации – улица Мелитопольское шоссе, 27 – возле городского спорткомплекса.

Министр напомнила, что по адресу улица Мелитопольское шоссе, 87б в Бердянске для мариупольцев работает бесплатная дозаправка.

Также в городе Бердянск работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам за номерами: 3-62-76, 3-52-52, (097)551-59-17 и (050)439-75-29.

В то же время, для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в городе Запорожье: (095)220-41-11, (067)220-41-12 и 0800-503-508.

В Луганской области гуманитарным коридором из Рубежного в Бахмут удалось эвакуировать 513 человек из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Попасная.

"Удалось также вытащить наших людей из убежища под развалинами хлебозавода и из хранилища школы №5. Женщины, дети, пожилые люди и люди с инвалидностью были спасены благодаря героизму патрульных полиции Луганской области. Несмотря на нарушение режима тишины со стороны оккупационных войск, они вытащили всех людей. В противном случае все 155 человек были просто обречены на ужасную смерть в подземном укрытии", - рассказала Верещук.

Она уточнила, что завтра планируется продолжение работы по мариупольскому направлению и запуск коридоров в Сумской области.

"Продолжаем работать над договоренностями для открытия дополнительных направлений гуманитарных коридоров", - добавила министр.

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