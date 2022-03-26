Сегодня, в частности, наконец удалось довезти до города Запорожья мариупольцев, которых вчера эвакуировали из Бердянска. Все 4000 человек сейчас уже в безопасности.

Сегодня из 10 согласованных гуманитарных коридоров сработали все, всего эвакуировано 5 208 человек.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в видеообращении.

"С 10 согласованных гуманитарных коридоров сработали все 10. Всего эвакуировано 5 208 человек", - отметила она.

По словам Верещук, из города Мариуполь в город Запорожье на собственном автотранспорте добрались сегодня 331 человек.

"Сегодня нам наконец удалось довезти до города Запорожья мариупольцев, которых вчера эвакуировали из Бердянска. Все 4000 человек сейчас уже в безопасности. Всего в колонне из Бердянска было 48 автобусов, которые предоставили города Запорожье, Днепр, Кропивницкий, в колонны по маршруту присоединились 5 автобусов с жителями населенных пунктов Бердянского района Запорожской области", - рассказала она.

Также Верещук проинформировала, что в Киевской области из села Плесецкое до города Фастов, а также сел Севериновка, Красная Слобода, Розового и Ситняки до города Белая Церковь было эвакуировано 289 человек. Удалось повторно добраться и до города Бородянка, откуда сегодня эвакуировали в город Белая Церковь 62 человека.

"Из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная, Горное и поселка Нижнее сегодня эвакуировали 526 человек. Во время эвакуации в указанные города было передано 80 тонн гуманитарной помощи (консервы, крупы, мука, мясо)", - добавила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Напомним, в марте Украина получила более 100 тонн гуманитарной помощи. Гуманитарные грузы оперативно обрабатывают в логистических хабах и направляют в регионы.

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