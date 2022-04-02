Необходимо восстановить критическую инфрастуктуру, газо -, водо-, электроснабжение и мобильную связь, но это возможно только после разминирования и зачистки территорий.

Глава Гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба призвал жителей освобожденных населенных пунктов области подождать с возвращением домой, так как это опасно пока.

Об этом он отметил в своем Telegram-канале.

"Все больше населенных пунктов освобождают от рашистов в Киевской области. Спасибо за это Вооруженным силам Украины. А наша задача местных властей – максимально быстро подготовить освобожденные территории до возвращения людей и восстановления полноценной жизни в нашем регионе. Сейчас в области из 69 общин от орков пострадало 35. Речь идет о разрушении инфраструктуры", - подчеркнул Кулеба в своем видеообращении.

Он отметил, что речь идет о необходимости восстановить критическую инфрастуктуру, газо -, водо-, электроснабжение и мобильную связь.

"Хочу подчеркнуть, что любые работы возможны исключительно после полной зачистки освобожденной территории военнослужащими и разминированию дорог, мостов и других инфраструктурных объектов", - сказал Кулеба.

Поэтому, по его словам, о возвращении людей в свои города пока речь не идет. "Это действительно очень опасно. Мы не останавливаемся, работаем на благо жителей Киевщины 24/7. Надо немножко подождать", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, сегодня ВСУ уволили 28 населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине. Часть из них были временно оккупированы еще с начала полномасштабного вторжения России.

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