Для окончательной картины осталось дождаться проведения оккупантами спектакля в разрушенном ими Драматическом театре, отметил советник мэра.

Анонсирован российскими оккупантами концерт на"Азовстале" оказался "нытьем одного гитариста".

Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"МраZота устроила концерт на "Азовстали". Хотя рок-концертом нытье одинокого гитариста назвать сложно, однако мерзости картины это не отменяет. Государственные волонтеры оккупантов для оккупантов. Хорошо, что без гражданско-принудительных зрителей", - написал он.

Андрющенко добавил, что "для окончательной картины осталось дождаться спектакля в разрушенном Драматическом театре и круг циничной бесчеловечности можно считать замкнутым".

Как сообщал УНИАН, 2 августа Мариупольский городской совет сообщил, что российские оккупанты планируют провести рок-концерт на "Азовстали". "Российские оккупанты продолжают делать рекорды в своем цинизме. Теперь они анонсируют проведение рок-концерта на меткомбинате, где погибли наши герои. В очередной раз они пытаются отвлечь жителей от настоящих проблем картинными мероприятиями", - отметили в горсовете.

В горсовете подчеркнули, что коллаборанты "не могут дать нормальную воду и отопление, но проводят концерты в городе, где до сих пор сотни незахороненных людей под завалами".

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