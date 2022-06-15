Сегодня в Брюсселе Резников озвучит срочные потребности Украины в получении необходимого вооружения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новый пакет военной помощи Украине страны Запада должны согласовать в конце этого месяца на саммите в Мадриде.

Об этом он рассказал в беседе с журналистами перед встречей "Рамштайн-3" в Брюсселе, цитирует The Guardian.

Генсек Альянса отметил, что союзники продолжат поставлять Украине тяжелое вооружение и системы большой дальности.

"Иногда эти усилия требуют времени. Именно поэтому важно провести встречу, подобную сегодняшней... встретиться с представителями Украины, чтобы определить вызовы и вопросы, которые они хотели бы поднять", - добавил Столтенберг.

По его словам, новый пакет помощи позволит украинцам перейти от оборудования советских образцов до более современного стандартного вооружения НАТО.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Алексей Резников сегодня обратится к министрам обороны стран-членов НАТО и примет участие в заседании Контактной группы поддержки Украины (так называемый "Рамштайн-3").

Сегодня в Брюсселе Резников озвучит срочные потребности Украины в получении необходимого вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: