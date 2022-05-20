Общая военная помощь США Украине в виде оружия и снаряжения уже составила около $3,9 млрд от начала полномасштабной войны России против Украины.

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки обнародовало детали нового пакета военной помощи для Украины.

Об этом информирует Радио Свобода.

Согласно сообщению, министерство приняло пакет помощи на 100 миллионов долларов.

"Способности этого пакета адаптированы, чтобы обеспечивать критические потребности Украины для сегодняшней борьбы, когда российские войска продолжают наступление на востоке Украины", – заявляет ведомство.

Поэтому пакет предусматривает предоставление: 18 155-миллиметровых гаубиц, 18 тактических транспортных средств для перемещения гаубиц, трех контрбатарейных станций AN/TPQ-36, полевого оборудования и запчастей.

Как отмечают в Пентагоне, за время работы администрации Байдена, то есть примерно от начала 2021 года, США оказали Украине помощь на около 4,6 миллиарда долларов, из них на 3,9 миллиарда – от начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Как сообщал УНИАН, Сенат США 19 мая окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: