Байден заявил, что его администрация продолжит ускорять предоставление оружия и оборудования для Украины.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден приветствовал решение Сената поддержать новый пакет помощи для Украины.

Об этом говорится в заявлении, которое 19 мая обнародовал Белый дом информирует Радио Свобода.

В то же время Байден заявил, что его администрация продолжит ускорять предоставление оружия и техники для Украины.

"Сегодня я анонсирую еще один пакет помощи безопасности, который обеспечит дополнительную артиллерию, радары и другое оборудование Украины, которое они уже так эффективно применяют на поле боя. Это вооружение и техника пойдут непосредственно на передовую защиты свободы в Украине", – заявил президент.

Он приветствовал "четкое двухпартийное сообщение" от Конгресса о поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов. Президент США выразил мнение, что принятый законодателями пакет поддержки позволит Вашингтону как отправить больше оружия и боеприпасов Украине, так и пополнить собственные запасы и поддержать свои войска, размещенные на территории стран НАТО.

Как сообщал УНИАН, Сенат Соединенных Штатов Америки 19 мая окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов.