Люди, пострадавшие в результате вражеского обстрела Львовской области, госпитализированы, поделились в областной военной администрации.

В ночь на четверг, 2 июня, ракеты российских оккупантов попали по железнодорожной инфраструктуре в Самборском и Стрыйском районах Львовской области.

В железнодорожную инфраструктуру попали вражеские крылатые ракеты, выпущенные с юго-восточного направления, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, противник нанес удар по железнодорожному полотну, по переездах. Чиновник добавил, что пострадавшие в результате вражеского обстрела были в состоянии средней тяжести и госпитализированы.

"…Удар был нанесен именно по железнодорожному полотну, по переездам железнодорожных… "Укрзализныця" совместно со взрывотехниками работает над преодолением последствий нанесенных ударов…", - добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что 1 июня около 22:50 во Львовской области были слышны взрывы. Позже стало известно, что по Львовской области был нанесен вражеский ракетный удар, и пострадали пять человек.

Потом в "Укрзализныце" сообщили, что противник в очередной раз ударил по железнодорожной инфраструктуре, и из-за обстрела задерживаются пассажирские поезда.

В сети появилась информация, что враг выпустил крылатые ракеты по Украине из акватории Черного моря.

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