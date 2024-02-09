Евлаш отметил, что с назначением Сырского "врага ждет очень много неприятных сюрпризов".

Спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш подробно рассказал о преимуществах нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского, отметив, в частности, большой боевой опыт и осведомленность с потребностями военных.

"Большим преимуществом для Сырского является то, что он два года провел на фронте. Он полностью знает все потребности военных, лично ознакомлен с оперативной обстановкой на фронте. У него есть колоссальный опыт, который он показал во время проведения Киевской операции, Харьковского контрнаступления, во время операции в Бахмуте, где была уничтожена и остановлена одна из самых мощных группировок ЧВК "Вагнер", - отметил спикер Сухопутных войск ВСУ в комментарии "Мы-Украина".

Евлаш отметил, что операция в Бахмуте получила большую оценку международных военных обозревателей, экспертов и генералов, которые "признали это одной из лучших, мощнейших операций, где было разбито одно из самых дееспособных войск противника".

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Кроме того, добавил Евлаш, Сырский постоянно держит связь с международными партнерами, напомнив, что генерал-полковник ранее занимался сотрудничеством с НАТО.

По его мнению, акценты в работе Сырского будут направлены на создание нового рода войск, связанных с БПЛА.

"Поэтому я думаю, что врага ждет очень много неприятных сюрпризов", - подытожил Евлаш.

Смена Главнокомандующего ВСУ - что известно

8 февраля президент Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Вместо Валерия Залужного эту должность получил Александр Сырский - генерал, который за последние два года прославился не меньше, чем его предшественник на посту.

Как говорится в статье The Economist, замена Залужного на Александра Сырского "похожа на что-то судьбоносное". Отчасти это решение можно объяснить решающей ролью Залужного в отражении российских войск в первые дни вторжения, а также его популярностью среди воинов и гражданских.

Сегодня Александр Сырский провел первое рабочее совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. На встрече был обсужден детальный план действий ВСУ на 2024 год, налаживание системы логистики и своевременного удовлетворения военных необходимыми потребностями. Также в фокусе был вопрос ротаций и отдыха военных.

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