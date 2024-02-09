Как сообщил Умеров, в фокусе был и вопрос ротаций и отдыха военных.

Министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с главнокомандующим генерал-полковником Александром Сырским. Об этом сообщает в Telegram оборонное ведомство.

Отмечается, что на встрече был обсужден вопрос детального плана действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год.

"Чрезвычайно важный вопрос - налаживание системы логистики и своевременного удовлетворения военных необходимыми потребностями. Фокус - на действенную систему ротаций и отдыха подразделений", - прокомментировал Умеров.

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Министр обороны и главнокомандующий также обсудили повышение качества обучения, обеспечение учебных центров, подготовку новых инструкторов и учет современного опыта.

Отдельное внимание было уделено новому роду сил ВСУ - Силам беспилотных систем.

"Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное - технические задачи для разработки новых образцов. Тех, которые создадут нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание!", - подытожил министр обороны.

Смена Главнокомандующего ВСУ в Украине

Как сообщал УНИАН, 8 февраля президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Вместо Залужного на эту должность глава государства назначил генерал-полковника Александра Сырского. Он считает, что 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны.

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что решение президента о системном обновлении руководящего состава Вооруженных сил Украины, включая Главнокомандующего, было необходимо по нескольким причинам. По его словам, этот шаг, в частности, был вызван необходимостью пересмотреть тактику действий, которая "не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году". Среди причин увольнения Залужного - непредоставление военного плана на 2024 год, написало The Times. Также то, что генерал непосредственно вел переговоры с союзниками о поставках оружия и исключил Министерство обороны из этого процесса.

И как уже известно, вчера, 8 февраля Зеленский подписал указ о присвоении генералу Валерию Залужному звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Звание генералу присвоено за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

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