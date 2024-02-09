Министр поблагодарил генерала Залужного за службу.

Министр обороны Рустем Умеров представил в Генеральном штабе нового главнокомандующего-генерал-полковника Александра Сырского.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, во время представления присутствовал также генерал Валерий Залужный, которого вчера уволили с этой должности. Умеров поблагодарил его за службу.

"Также поблагодарил генерала Валерия Залужного, который присутствовал во время этого события, за лидерство в непростое время и проделанную работу. Как министр обороны, гарантирую всю возможную поддержку действий и решений командования Вооруженных Сил Украины. Оборона - в надежных руках. К победе", - отметил Умеров.

Смена главнокомандующего ВСУ - детали

8 февраля президент Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Вместо Валерия Залужного эту должность получил Александр Сырский - генерал, который за последние два года прославился не меньше, чем его предшественник на посту.

Залужного отправили в отставку, потому что он вел переговоры с Западом о поставках, исключая Минобороны из этого процесса, сообщает The Times.

Как говорится в статье The Economist, замена Залужного на Александра Сырского "похожа на что-то судьбоносное". Отчасти это решение можно объяснить решающей ролью Залужного в отражении российских войск в первые дни вторжения, а также его популярностью среди воинов и гражданских.

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