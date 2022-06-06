В нашем государстве уничтожили еще четыре танка противника, отметили в Минобороны.

Вооруженные силы Украины остановили наступление российских оккупантов и отбросили противника на Славянском направлении.

Отражено семь вражеских атак, уничтожено, в частности, восемь боевых бронированных машин и три авто, рассказал спикер украинского Минобороны Александр Мотузяник.

"Армия России наступала в направлениях Большой Камышевахи, Вернополья, Дубравного, Долины и Богородичного. Всего ВСУ успешно отразили семь российских атак, уничтожили четыре танка, три артиллерийские системы...", - отметил спикер.

Напомним, войска РФ вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал действия своих сил "спецоперацией", в том числе для "денацификации" граждан нашего государства.

Сначала враги сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом атаковали и жилье мирных людей, было много жертв и пострадавших. Позже оккупанты попытались наступать на востоке нашей страны.

Украинские воины давали достойный отпор противнику. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 6 июня на нашей земле уничтожили примерно 31 тыс. 250 оккупантов, в том числе 1 тыс. 386 танков.

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