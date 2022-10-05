Украинская авиация нанесла 7 ударов по противнику.

За сутки Вооруженные силы Украины на юге уничтожили более 30 российских оккупантов, 2 вражеских вертолета и 8 танков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Оперативное командование "Юг" ВСУ по итогам 4 октября.

"Нашей авиацией нанесено 7 ударов по противнику, подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 3 беспилотных разведчика "Орлан-10" в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брусковского. Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга выполнено 290 огневых задач. Ориентировочные потери противника за сутки составляют: 31 рашист и более четырех десятков вражеской техники, среди которых 8 танков, 26 единиц авто-бронетехники, крупнокалиберная гаубица "Мста-Б" и пушка-гаубица", - говорится в сообщении.

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Успехи ВСУ на юге Украины - это стоит знать

Украина пошла в контрнаступление в конце августа. 4 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что наша армия в рамках текущей военной операции движется довольно быстро и мощно. Глава государства поделился, что защитники Украины за неделю освободили десятки населенных пунктов.

В ОК "Юг" сообщали, что уже освобождены такие населенные пункты - Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая Александровка, Малая Александровка и Давидов Брод.

По состоянию на 4 октября на украинской земле ликвидировали около 60 800 захватчиков и, в частности, 2 424 вражеских танка.

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