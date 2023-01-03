Авиация Сил обороны Украины 3 января нанесла четыре мощных удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили два пункта управления и четыре района сосредоточения россиян и их военной техники.
Также отмечается, что войска РФ 3 января нанесли восемь авиационных ударов и 18 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня.
"Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины", - предупредили в Генштабе.
Потери России в Украине на 3 января - данные Генштаба ВСУ
Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля предварительно составили более 108 тысяч личного состава.
Также Россия потеряла: 3 тыс. 36 танков, 6,1 тыс. боевых бронированных машин, 2 тыс. 33 артиллерийские системы, 424 реактивные системы залпового огня, 214 средств противовоздушной обороны, 283 самолета, 270 вертолетов.