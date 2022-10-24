Защитники Украины также попали в четыре вражеских пункта управления.

В течение суток Вооруженные силы Украины поразили 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов и шесть их складов с боеприпасами.

Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 17 ударов.

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"Подтверждено поражение тринадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили два вертолета",- говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили четыре пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и три других важных объекта противника

Война Украины с РФ - важные новости

Враги смогли взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге нашей страны. Украина пошла в контрнаступление в конце августа, и наши защитники уже деоккупировали почти всю Харьковскую область.

24 октября Генштаб ВСУ сообщил, что в Луганской области были освобождены еще три населенных пункта, а в Донецкой - один.

По данным Генштаба, в течение суток оккупанты атаковали наших воинов в районах шести населенных пунктов. Атаки противника были отражены.

Стоит отметить, что по состоянию на 24 октября на нашей территории уничтожили около 67 тыс. 940 оккупантов и, в частности, 2 тыс. 590 вражеских танков.

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