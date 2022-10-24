Угроза нанесения ракетных и авиаударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Беларуси сохраняется, отметил Генштаб ВСУ.

В течение суток Силы обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах шести населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

"В течение текущих суток силы обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское", - отметили в Генштабе.

Видео дня

Всего за текущие сутки оккупанты нанесли три ракетных и семь авиационных ударов, совершили три обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Вражеским ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Купянске Харьковской области, Угледаре и Соледаре Донецкой области и городе Николаеве", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

"Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Республики Беларусь. В том числе и ударными БПЛА иранского производства", - отметили в Генштабе.

На других направлениях оккупанты осуществляли обстрелы: на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Красное, Огурцово, Старица и Чугуновка; на Купянском и Лиманском - из танков и артиллерии разных типов, в районах Берестового, Кисловки, Каменки, Дроновки, Заречного, Надежды и Белогоровки.

На Бахмутском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Бахмутского, Бахмута, Белогоровки, Веселого, Зеленополья, Клещеевки, Курдюмовки, Верхнекамянського, Озаряновки, Опросного, Соледара, Спорного и Яковлевки; на Авдеевском - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Авдеевки, Бердичева, Водяного, Невельского, Красногоровки, Константиновки, Новомихайловки, Марьинки и Первомайского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, в районах Великой Новоселки, Времьевки, Угледара, Гуляйполя, Зализнычного, Малиновки, Никольского, Ольговского, Павловки и Шевченко.

На Южнобугском направлении враг вел обстрелы, в частности в районах Квитневого, Благодатного, Белогорки, Правдиного, Партизанского, Давыдова Брода и Трифоновки.

"С целью замедления контрнаступления наших подразделений оккупанты продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях", - подчеркнули в Генштабе.

Война Украины с Россией - важнейшие новости

Захватчикам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге Украины. ВСУ пошли в контрнаступление в конце августа и уже освободили почти всю Харьковскую область.

24 октября стало известно, что в Донецкой области был деоккупирован еще один населенный пункт, а в Луганской - три.

По состоянию на 24 октября на украинской земле ликвидировали около 67 тыс. 940 противников и, в частности, 2 тыс. 590 вражеских танков.

Вас также могут заинтересовать новости: