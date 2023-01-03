В результате обстрела на объекте гражданской инфраструктуры возник пожар.

Один человек получил ранения в результате обстрела объекта гражданской инфраструктуры в Запорожье.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в своем официальном Telegram-канале. В частности, ночью враг снова атаковал ракетами окрестности Запорожья. Глава областной военной администрации призывает людей сохранять бдительность.

"В результате прилета на объектах гражданской инфраструктуры, возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен. На месте работают соответствующие службы", - сообщил Старух.

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В то же время, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram, в результате российского обстрела пожар возник на предприятии, а пострадавший человек получил осколочное ранение.

"От взрывной волны в близлежащих домах повылетали окна", - добавил Куртев.

Ситуация в Запорожье

Как сообщал УНИАН, 31 декабря российские заграбники обстреляли город ракетами. Вследствие удара были повреждены жилые дома.

В ночь на 2 декабря Россия атаковала Украину иранскими "Шахедами". Тогда Воздушное командование "Восток" сообщало об уничтожении над Днепропетровской и Запорожской областями 6 ударных БПЛА и высокоточной управляемой ракеты Х-59МК2, которая шла в направлении Днепра.

На днях в Генеральном штабе сообщили, что украинские бойцы ударили по районам сосредоточения живой силы и техники захватчиков на временно оккупированной территории Запорожской области.

А 22 декабря сообщалось, что в Запорожской области более 70 российских военнослужащих получили ранения.

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