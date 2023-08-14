Наша страна всегда готовится к худшему варианту развития событий, отметил командующий Объединенными силами ВСУ.

Полномасштабная война в Украине с РФ продолжается, и сейчас нет признаков того, что противник ведет подготовку к наземной наступательной операции на Ривненскую область.

Для того, чтобы враг создал необходимые силы и начал наступательные операции на Ривненском направлении, ему понадобится больше, чем месяц, рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "РБК-Украина". По его словам, точно нельзя сейчас сказать, что случится в будущем, и украинская сторона всегда готовится к худшему варианту развития событий.

"Если мы готовы к худшему сценарию, то будем готовы, если силы врага будут и меньше. Я скажу так, сейчас этой угрозы буквальной нет, но она может образоваться в дальнейшем. Чтобы врагу создать необходимые силы и начать здесь наступательные действия, ему понадобится не менее полутора месяцев", - сказал командующий Объединенными силами ВСУ.

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В Ривненской области продолжают усиливать границу с Беларусью, которая позволила россиянам 24 февраля 2022 года вторгнуться на украинскую землю, и теперь на ее территории находятся наемники из российской частной компании "Вагнер" и кадровые военные РФ, якобы участвующие в "учениях". По словам Наева, на беларускую землю перебросили до 6,5 тысяч "вагнеровцев".

Важные новости Украины - война продолжается

В июле Сергей Наев сообщил, что Ривненское, Волынское и Житомирское направления являются угрожающими. Генерал-лейтенант подчеркнул, что эти направления скоро лучше прикроют инженерными заграждениями.

Ранее - в начале июня, президент Владимир Зеленский подтвердил, что контрнаступление ВСУ началось. Украинские воины на юге и востоке нашей страны уже освободили от россиян немало земли. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, на юге Украины оборона оккупантов "трещит по швам".

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