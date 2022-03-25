Про захват города рашистами стало известно еще в начале марта.

В огне и дыму Тростянецкая община в Сумской области. С самого начала войны там продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками.

В город трудно полноценно доставить лекарства, продукты питания, средства гигиены. Все магазины разграблены, а в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы. Впрочем, городской голова говорит, что один из лучших городов Украины имеет надежду на освобождение.

"Город держится!!! Из последних сил. За город идут сильные бои и все мы делаем все, чтобы его побыстрее освободили наши вооруженные силы.", – написал 25 марта на своей странице в Facebook Юрий Бова.

Про захват города рашистами стало известно 4 марта. Сейчас в Тростянце опасно просто находиться на улице, потому что захватчики расстреливают мирных людей. Упоминается, что женщины рожают детей просто дома, потому что нет возможности добраться до больницы, которая также была неоднократно обстреляна оккупантами.

Но вера в победу не угасает ни на миг. "Надо выдержать! Надо единение и помощь каждого! Мы победим!" – отмечает городской голова.

Какова ситуация в Сумской области

Добавим, оккупанты также временно контролируют города и села на Херсонщине. У них были планы провозгласить там псевдореспублику, но все планы "разбились" из-за херсонцев, которые вышли на митинг под дулами российских автоматов.

По состоянию на сегодня, потери оккупантов в Украине превысили 16 тысяч человек. Вместе с тем украинские силы обороны уже уничтожили 115 самолетов и 125 вертолетов.

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